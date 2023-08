オフィシャルでは売り切れも!気になる方はお早めに!

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

ブランド : ROMANTIC CROWN

商品 : FLEECE BOMBER JACKET

サイズ : L

(着丈72cm 肩幅62cm 身幅63cm 袖丈59cm)

定価 : 30,500円(税込)

