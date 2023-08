商品番号 KAZU-2810

ご覧頂きましてありがとうございます。

★即購入大歓迎★

値下げ交渉後のキャンセルや商品発送後のキャンセルは基本的に受付致しません。ご了承ください。

♡全商品はこちらからご覧ください♡

→#yoshiキズナshop一覧

■ブランド

ジプソフィラ

Gypsohila

※綿使用

※前後2wayで使用可

※ボリュームのある袖も腕細見え効果あり

空白の場合は不明もしくはタイトルを確認ください。

■表記サイズ

空白の場合は不明です。

下記実寸を参考ください。

【フリー】サイズ

平置き寸法

若干の誤差はご了承ください。

着丈 【61】cm

身幅 【51】cm

裄丈 【73.5】cm

ウエスト【50】cm

裾幅 【83】cm

■カラー

【ホワイト/白】

表記のない場合は特に画像をご確認ください。

環境によって色味が違う場合があります。

■素材

画像を参照ください。

画像が無い場合はタグ無しです。

■状態

【D】

A→新品・未使用品

B→未使用に近い

C→目立つ汚れ無しでキレイな状態

D→汚れ・破れ・ダメージあり

詳細は画像を確認ください。

中古品、古着を主に扱っています。

ご理解の上、ご検討よろしくお願い致します。

■確認事項

丁寧対応・迅速発送を心掛けております。(*^_^*)

全国送料無料

メンズorレディース、サイズ表記は正確ではありません。実寸と写真で御判断ください。

#ジプソフィラ

#Gypsohila

#レディース

#チュニック

#ブラウス

#トップス

#入学式

#入園式

#ブラックフォーマル

#新生活

#就職

#リクルート

#春夏

#2023SS

#スプリング

#春コーデ

#プチプラコーデ

#ママコーデ

#30代コーデ

#40代コーデ

#大人コーデ

#キレイメカジュアル

#希少

#シンプルストア

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

