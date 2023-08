訳あり WAVE [新品]Mizuno DUEL 27.5 NEO ランニング

こちらはMIZUNO WAVE DUEL NEO U1GD200062 ブルー 27.5cmの新品未使用品になります。

出場したかったマラソン大会が中止になり、使う機会がなくなってしまったため出品します。

こちら税込定価25.300円になります。当方手数料+配送料で赤字となりますが是非この素晴らしい新作レースシューズを必要な方に使って頂きたく思います。

*箱根駅伝10区で嶋津選手が区間新記録を打ち立てたモデルです。MIZUNO軽量最速モデルになります。非常に高い反発性とクッショニング。超厚底にはない安定した接地感を実現し接地感覚に敏感なSUB3スピードランナー向けのハイエンドシューズです。

定価税込25300円

商品名:WAVE DUEL NEO

カラー:ブルー×ホワイト×ピンク

アッパー:合成繊維・人工皮革

ソール:合成底

質量:約185g (27.5cm片方)

インソール:アナトミカルカップインソール(取り外し可)

ワイズ:2E相当の方向け

コメント:圧倒的「反発」を追求。ウエーブデュエル、プレミアムモデル。

www.mizuno.jp/running/

#ミズノ

#ウェーブ

#マラソン

#短距離

#中距離

#ランニング

#JOG

#厚底

#ナイキ

#レースシューズ

#サブ3

#メタスピードスカイ

#ターサーエッジ

#匠戦

#HOKA ONEONE

#ジャパ

#NIKE

#ZOOMX vaporfly next%

#ZOOMX alphafly next%

#NIKE AIR JORDAN

商品の情報 ブランド ミズノ 商品の状態 新品、未使用

