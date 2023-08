#古着屋エンペラー

#古着屋エンペラー ●ブランド:GIVENCHY GENTLEMAN PARISジバンシージェントルマン パリMADE IN ITALY イタリア製<概要>大変希少な90年代ヴィンテージ ジバンシー、総柄 半袖シャツなります。独特な格子柄、千鳥柄の様な落ち着いたカラーリング。とても上品な雰囲気と漂わせております。メゾンブランドらしい細部に至るまで拘り抜いた1着になっております。ヴィンテージの中でも大変良いコンディションです。●カラー:レッド/ブラウン/ベージュ●表記サイズ: (L-XLサイズ程度)●採寸サイズ(㎝)肩幅 約48身幅 約54袖丈 約22着丈 約70●素材コットン 100%最高級生地を使用しております。とてもしなやかで上質な肌触りです。肌に馴染み通年通して着用していただけます。こちらの商品以外にもレディース、メンズ問わず様々なスタイルに合う洋服、アクセサリー、バッグ等を出品しております。セット割引も実施しております。是非ご覧になってください。商品一覧 #古着屋エンペラー ※中古・自宅保管品です。ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。年代物のアイテムは細かな傷や着用感はございますが、ヴィンテージの良さも感じられ、味があります。写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。また、usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。カラー...ブラウン袖丈...半袖柄・デザイン...花柄襟...オープンカラー素材...コットン季節感...春、夏、秋

