雑誌で紹介された Reebok インスタポンプフューリー　ルーニーテューンズ　コラボスニーカー スニーカー

リーボック インスタポンプフューリー ルーニーテューンズコラボ

サイズ 23.5

即購入可能

一度外ではきましたが目立った傷汚れは見受けられません。

靴底のみ汚れがあります。

箱、タグあり

不要な方はお申し付けください。

#みょ靴

#リーボック

#Reebok

#ポンプ

#インスタポンプフューリー

#ポンプフューリー

#スニーカー

#ウィメンズ

#メンズ

#ユニセックス

#コラボ

#ルーニーテューンズ

#LOONEY-TUNES

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド リーボック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

