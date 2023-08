【高知インター店】 AXESQUIN HELIUM L/S SHIRTS シャツ

アクシーズクイン ヘリウムロングスリーブシャツ AXESQUIN HELIUM L/S SHIRTS メンズ レディース ユニセックス 321034 長袖シャツ アウター 羽織り ジャケット ウィンドシェル 軽量 ストレッチ おしゃれ 別注 限定 登山 ハイキング キャンプ アウトドア 【正規品】

人気のAXESQUIN HELIUM S/S Shirtが、L/S Shirt Ver.に生まれ変わって登場です!アクティブな動きにも対応できる、素材や細部の仕様をそのままに、肌寒い時にはさらっと羽織れる一枚として、従来のラインナップにはない長袖仕様に別注しました。

生地には、撥水性、速乾性、ストレッチ性に優れたPERTEX® EQUILIBRIUM素材を使用。

通常のナイロンの15倍もの通気性を誇り、ダブルフェイスの裏地は肌への張り付きを防ぎます。

襟はラウンドカラータイプでフロントはスナップボタン開口。

左胸のポケットと、両サイドにもハンドウォーマーポケットが付いた高機能シャツです。

スナップボタン付きの左ポケットにパッカブル収納可能です。

カラーはライトベージュ

サイズはM

数回着用の商品です。

通常使用に伴うスレや毛玉などはご了承ください。

価格交渉はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

