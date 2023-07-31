大人気新品 vintage 高級 レトロ古着 カシミヤ混 ロング ステンカラーコート 下北沢 ステンカラーコート

『商品詳細』
kolor 19aw アシンメトリーコート サイズ2 グレー
«コンディション»
DAKS カシミヤ混 ウールステンカラーコート 比翼 オリーブ /O96
⇒A
22SS kolor ステンカラーコートサイズ1
S:新品未使用,タグ付き,デッドストック
Engineered Garments エンジニアードガーメンツ S ネイビー
A:使用感やダメージ感が少ない美品状態
ASPESI ガーメントダイポリエステルナイロンバルカラーコート
B:通常の古着位の使用感で状態良好
Macintosh✨ マッキントッシュ フードコート ゴム引き ライナー付
C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態
ステンカラーコート ロングコート
Tommy hilfiger トミー ウール ステンカラー コート レトロ 原宿
«サイズ詳細»
【新品タグ付】 EDIFICE ウールカシミヤコート
表記:S
新品未使用 Uniqlo U ステンカラーコートM MENS
着用感:M
最終値下げ！新品 ポールスミス 2022ss ステンカラーコート
着丈:99.5cm
イギリス軍 レプリカ ワークコート
身幅:56cm
BURBERRY プレステージコレクション ステンカラーコート シルク混
裄丈:81cm
vintage 高級 レトロ古着 カシミヤ混 ロング ステンカラーコート 下北沢
大幅値下げ❗️STONE ISLAND SHADOW PROJECT
※着用感は当社独自基準による参考サイズです。
バーバリー ステンカラーコート ライナー取り外し可
※測定値の若干の誤差はご了承ください。
Aquascutumステンカラーコート アクアスキュータム
【半額以下】マッキントッシュ コート 千鳥柄 スコットランド製
«素材»
モッズコート ボンディングフードコート ネイビー
⇒表地 カシミヤ 100%
美品 エルメスHERMES カシミヤジャケット サイズ48 ブラウン系
裏地 ポリエステル 100%
マッキントッシュコート Lavarex(ラヴァレックス)メンテ済み
美品 グラフペーパー マッキントッシュ別注 コート
«発送・送料について»
【新品】GEOFFREY B. SMALL GBS ダブルブレスト ウールコート
⇒基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。
ANATOMICA SINGLE RAGLAN COAT コート リバーシブル
⇒梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。
激レアrobes & confections GARDEN別注着物コート
ROA Car Coat Sサイズ
20230618X
universal products coat
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ヴィンテージ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
新品 ヌメロウーノ パブリックトウキョウ NumeroUno ステンカラーコート
【希少】バーバリー ステンカラーコート ロング丈 ノバチェック
【special】Burberrys バーバリー リバーシブルコート 千鳥格子
【50%OFF】マーカ(marka) スプリングコート
『商品詳細』«コンディション»⇒AS:新品未使用,タグ付き,デッドストックA:使用感やダメージ感が少ない美品状態B:通常の古着位の使用感で状態良好C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態«サイズ詳細»表記:S着用感:M着丈:99.5cm身幅:56cm裄丈:81cm※着用感は当社独自基準による参考サイズです。※測定値の若干の誤差はご了承ください。«素材»⇒表地 カシミヤ 100% 裏地 ポリエステル 100%«発送・送料について»⇒基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。⇒梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。20230618X
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ヴィンテージ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし