大人気新品 vintage 高級 レトロ古着 カシミヤ混 ロング ステンカラーコート 下北沢 ステンカラーコート

『商品詳細』

kolor 19aw アシンメトリーコート サイズ2 グレー

«コンディション»

DAKS カシミヤ混 ウールステンカラーコート 比翼 オリーブ /O96

⇒A

22SS kolor ステンカラーコートサイズ1

S:新品未使用,タグ付き,デッドストック

Engineered Garments エンジニアードガーメンツ S ネイビー

A:使用感やダメージ感が少ない美品状態

ASPESI ガーメントダイポリエステルナイロンバルカラーコート

B:通常の古着位の使用感で状態良好

Macintosh✨ マッキントッシュ フードコート ゴム引き ライナー付

C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態

ステンカラーコート ロングコート



Tommy hilfiger トミー ウール ステンカラー コート レトロ 原宿

«サイズ詳細»

【新品タグ付】 EDIFICE ウールカシミヤコート

表記:S

新品未使用 Uniqlo U ステンカラーコートM MENS

着用感:M

最終値下げ！新品 ポールスミス 2022ss ステンカラーコート

着丈:99.5cm

イギリス軍 レプリカ ワークコート

身幅:56cm

BURBERRY プレステージコレクション ステンカラーコート シルク混

裄丈:81cm

vintage 高級 レトロ古着 カシミヤ混 ロング ステンカラーコート 下北沢



大幅値下げ❗️STONE ISLAND SHADOW PROJECT

※着用感は当社独自基準による参考サイズです。

バーバリー ステンカラーコート ライナー取り外し可

※測定値の若干の誤差はご了承ください。

Aquascutumステンカラーコート アクアスキュータム



【半額以下】マッキントッシュ コート 千鳥柄 スコットランド製

«素材»

モッズコート ボンディングフードコート ネイビー

⇒表地 カシミヤ 100%

美品 エルメスHERMES カシミヤジャケット サイズ48 ブラウン系

裏地 ポリエステル 100%

マッキントッシュコート Lavarex(ラヴァレックス)メンテ済み



美品 グラフペーパー マッキントッシュ別注 コート

«発送・送料について»

【新品】GEOFFREY B. SMALL GBS ダブルブレスト ウールコート

⇒基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。

ANATOMICA SINGLE RAGLAN COAT コート リバーシブル

⇒梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。

激レアrobes & confections GARDEN別注着物コート



ROA Car Coat Sサイズ

20230618X

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

『商品詳細』«コンディション»⇒AS:新品未使用,タグ付き,デッドストックA:使用感やダメージ感が少ない美品状態B:通常の古着位の使用感で状態良好C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態«サイズ詳細»表記:S着用感:M着丈:99.5cm身幅:56cm裄丈:81cm※着用感は当社独自基準による参考サイズです。※測定値の若干の誤差はご了承ください。«素材»⇒表地 カシミヤ 100% 裏地 ポリエステル 100%«発送・送料について»⇒基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。⇒梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。20230618X

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

universal products coat新品 ヌメロウーノ パブリックトウキョウ NumeroUno ステンカラーコート【希少】バーバリー ステンカラーコート ロング丈 ノバチェック【special】Burberrys バーバリー リバーシブルコート 千鳥格子【50%OFF】マーカ(marka) スプリングコート