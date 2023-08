はじめまして!☺︎

────────商品詳細─────────

AAAタグのNIRVANA “Smiley” Tになります。

年代物のSmiley自体が高騰しておりますが、加えてここまでフェード感の強いものは中々出回らないかと思います。

リプリント品やヴィンテージ加工品ではなく、しっかりと年代物のヴィンテージ品ですのでご安心ください‪‪☺︎‬

Color - スミクロ

Size - L

※下記の実寸を参考にしてください。

着丈71.5cm 身幅55cm

Body / Tag - AAAタグ

Copyright - ©️1992

Stitch - double

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

