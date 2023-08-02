話題の人気 定価4万　ウーア uhr ギャザーワンピース　シャーリングドレスコットン ロングワンピース

カラー···ホワイト
ベルト付きフィッシュテールワンピース ロングワンピース
似合わなかったため出品致します。
シアーチェックコルセットワンピース col/C.GRY
2回ほど着用しました。
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サイズ36
アカネウツノミヤ ロングワンピース 新品未使用タグ付き
平置き測定(cm)
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着丈143
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肩幅60
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袖55
ISSEY MIYAKE PLEATS PLEASE 希少 美品
アメリ ロングワンピース ブラック
※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。
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商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
期間限定値下げ《美品》ウェーブパターンシャツワンピース UNITED TOKYO
マリー様専用
カラー···ホワイト似合わなかったため出品致します。2回ほど着用しました。サイズ36 平置き測定(cm)着丈143身幅50肩幅60袖55※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。#kotohayokozawa#AKIRANAKA#mamekurogouchi#akaneutsunomiya#toga#jilsandar#6 #ロク #roku #JOURNALSTANDARD #vintage#fumikauchida#junmikami#IENA#ronherman #todayful#littlesuzie#リトルスージー
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし