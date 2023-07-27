大注目 ルイヴィトン　マルリーバンドリエールショルダーバッグ ショルダーバッグ

ブランド:ルイヴィトン
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商品名:ポシェット マルリーバンドリエール(廃盤品)
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シリアル等/884 TH(1987年製造)
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柄:モノグラム
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サイズ:横約22cm
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縦約14cm
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ショルダー:約110～130cm(7段階調整)
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数年前に銀座ルイヴィトンにて、ショルダー部分の付け根部分を交換しました。その時の布袋に入れてお渡し致します。
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ヌメ皮部分にシミ、角スレ等はありますがベタつきも無く内側も綺麗な方と思います。
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ブランド:ルイヴィトン商品名:ポシェット マルリーバンドリエール(廃盤品)型式番号/M51828シリアル等/884 TH(1987年製造)柄:モノグラムサイズ:横約22cm 縦約14cm 奥行き約4cmショルダー:約110～130cm(7段階調整)数年前に銀座ルイヴィトンにて、ショルダー部分の付け根部分を交換しました。その時の布袋に入れてお渡し致します。ヌメ皮部分にシミ、角スレ等はありますがベタつきも無く内側も綺麗な方と思います。中古良品でご承知願います。ご不明な事はお気軽にコメントください。#ルイヴィトン#ヴィトン#モノグラムバック#ショルダーバック