お値引きは考えておりませんので、値下げの質問はご遠慮下さい。

美品 ぺルソール persol メガネ 眼鏡



2点以上購入して頂けますと、同梱の場合送料を無料にさせて頂きます。

出品時は一般料金の宅急便送料着払いに設定しております。

直ぐにお買い上げ頂ける場合のみ、送料元払い(着払いよりお得な契約料金:宅急便:全国一律900円)でお受け出来ます。

お得な送料元払いをご希望の場合は設定と価格を変更しますので、必ず購入前に発送方法と共にご連絡下さい。

※購入後、発送方法の変更はお受けできません。

Maison Margiela x MYKITAのサングラス、新品未使用品です。

新品 定価68200円 メゾンマルジェラ x マイキータ 限定 サングラス 白 ホワイト メンズ レディース Maison Margiela × MYKITA メタル 軽量

ドイツのアイウエアブランド:マイキータとのコラボアイテムで、シリアルナンバーが読みにくいですが世界で100~110本の限定モデル、マイキータの特徴であるネジを使用しない作り、弾力性がありとても軽い軽量仕立て、アジア人にもフィットしかけ心地の良い形など、細部まで凝ったデザインです。

幅広いスタイルにお使い頂け、長い季節大活躍のアイテムです。

状態は試着のみの新品未使用。

フリーサイズで140 46□21表記。

多くの方にお勧めです。

フレーム幅:約12.3cm、フレーム縦:約3.4cm。

色はホワイト/グレー系。

BOX、ケース・クロス・取り扱い書付き。

国内定価は税込み68,200円だったと思います。

ドイツ製。

海外正規店購入の100%本物。

商品とともに個人情報を隠した購入明細書のコピーをお付け致します。

他にも多数商品を出品しております。

是非マイページも合わせてご覧下さい。

よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

