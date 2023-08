大人気新品 バズリクソンズ　MA-1 ウィリアムギブソン　36R フライトジャケット

カラー...ブラック

GRENFELL TOURER グレンフェル クロス ジャケット ブラック

柄・デザイン...無地

素材...ナイロン

ジップ・ボタン...ジップアップ

季節感...春, 秋

ジッパー長 51

身幅 58

肩幅 43

袖丈 リブ先まで57

後着丈 えりリブ下から

最下まで 53

右脇下に2センチ位の

穴ありますが

ほぼ目立たないので

問題ありません

表、裏地 ジッパー リブ

ほぼ問題なし

袖先に多少汚れあり

アヴィレックスのジャケットです。傷は無くほぼ無使用に近い状態です



バズのMA-1は多数出品されて

ますが、ウィリアムギブソンは

非常に少なく相場も高めです

バズの普通のMA-1に比べて

中綿が薄めで軽く、シルエットも

少しタイトで日常的に

着やすいMA-1です

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バズリクソンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

