フォロー割

プロフィールご覧下さいませ。

○アイテム

○サイズ

持ち手の長さ

約24.0cm

高さ(真ん中)

約23.0cm

幅

約25.0cm

マチ

約15.0c

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

多少使用感ありますがまだまだお使い頂けるお品です。

○カラー

黒 ブラック

○素材

○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

フォロー割プロフィールご覧下さいませ。○アイテムプラダ ワンショルダーバッグ トートバッグ ハンドバッグ 編み込み ハンドル ナイロン レザー○サイズ持ち手の長さ約24.0cm高さ(真ん中)約23.0cm幅約25.0cmマチ約15.0c平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少使用感ありますがまだまだお使い頂けるお品です。○カラー黒 ブラック○素材○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

