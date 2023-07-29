新着商品 新品未使用 Vivienne Westwood MAN オーブ 総柄 シャツ シャツ

●Vivienne Westwood MAN オーブ 総柄 シャツ

40's 50's シルクシャツ オープンカラー 開襟

●色 ホワイト✕ピンクのストライプ

A04186 新品 21AW DAIWA PIER39 オーバーサイズ シャツ

●サイズ44（メンズS〜M レディースM〜L程度）

90'sStussyステューシー半袖ストライプシャツメンズイエロー黄Lクラウン

着丈 約68cm 身幅 約46cm 肩幅 約42cm 袖丈 約61cm

新品 ジバンシー GIVENCHY ストライプシャツ♡YSL

●新品未使用の美品

【人気デザイン•Lサイズ】supremeシュプリーム ペイズリー ゆるだぼ紺×赤



METALLICA メタリカ King Nothing ボウリングシャツ

ヴィヴィアン ウエストウッドマンのオーブ総柄のシャツ

Yoko Sakamoto ジャンプスーツ



COOTIE T/W Work L/S Shirt (Smoke Navy)

人気なオーブの柄が織り込まれた凝った生地

Our's モーガン supreme 半袖 シャツ XL

少しハリのあるコットン素材で着心地がよく

LAD MUSICIAN バタフライシャツ

ホワイト✕淡いピンクのストライプでジャケットの下に着ても、一枚で着てもかわいい

デッド 80s 米軍 OG507 ユーティリティシャツ ミリタリー S157.

デザインやサイズ感的に男女問わず着用いただけます

Theory セオリー 麻 リネンシャツ XS グリーン



USA製 古着 70's ファイブブラザー チェック シャツ 青 ベージュ

替えボタン付き

古着 総柄シャツ メンズ Mサイズ 長袖

着用しないままハンガー掛けで保管してました

極希少！ サイズＳ ウルフズヘッド トラッシュヘッド 幹田卓司 アロハシャツ



ralph lauren ラルフローレン ポロ スポーツマン シャツ カントリー

※非喫煙、ペットいません、美品ですが中古である事をご理解の上ご購入下さい

ケンドー・カ・シン様専用



KITH needles ribbon cuts shirt L 新品未使用

カラー...ピンク✕ホワイト

【新品未使用】メゾンキツネ Kona Bay Hawaii アロハシャツ

袖丈...長袖

60s 70s マリメッコ ヨカポイカ ヴィンテージ シャツ

柄・デザイン...ストライプ

新品■高級リネンシャツ 麻 ギローバー GUY ROVER ホリゾンタルカラー

素材...コットン

Pataloha パタロハ 初年度モデル トロピカルフィッシュ M アロハシャツ

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 新品、未使用

●Vivienne Westwood MAN オーブ 総柄 シャツ●色 ホワイト✕ピンクのストライプ●サイズ44（メンズS〜M レディースM〜L程度）着丈 約68cm 身幅 約46cm 肩幅 約42cm 袖丈 約61cm●新品未使用の美品ヴィヴィアン ウエストウッドマンのオーブ総柄のシャツ人気なオーブの柄が織り込まれた凝った生地少しハリのあるコットン素材で着心地がよくホワイト✕淡いピンクのストライプでジャケットの下に着ても、一枚で着てもかわいいデザインやサイズ感的に男女問わず着用いただけます替えボタン付き着用しないままハンガー掛けで保管してました※非喫煙、ペットいません、美品ですが中古である事をご理解の上ご購入下さいカラー...ピンク✕ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプ素材...コットン季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 新品、未使用

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