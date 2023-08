【お取り寄せ】 SODMY■LAST NEW LIE／限定ビデオ2本組■ VHS ビジュアル系 ミュージック

7/3まで値下げ中

7/3まで値下げ中NEW SODMY■LAST LIE限定ビデオ,2本組2002年発売LAREINE経て、HIZAKI/雀羅メンバーらと組んだVersaillesで活動のKAMIJO在籍ビジュアル系バンド。【メンバー】KAMIJOAYA(BLue-B~GLAMOROUS HONEY)YOU(BLue-B~GLAMOROUS HONEY)無断転載禁止 2023.04.27 V2ガイド 他会員の画像や文章を無断で使用することを禁止。1店舗のみの限定ビデオだったと思います。解散LIVE映像、MC、舞台裏(アンコール)~登場、最後にメンバー・メッセージ、ジャケット記載にない曲が最後に収録。【状態】・出品にあたり最後まで再生確認済み、大きな映像の乱れはありませんが古いテープなのでご理解の上ご購入ください。・ビデオテープのラベルが剥がれかけており、特殊ケースから取り出す際に注意が必要です。同ビデオテープを持っていますが同じ状態なので元からラベルが剥がれやすい仕様です。■「ゆうパケットプラス」専用箱に入れて発発送します。・画像の物で全てとなります。・状態はそれぞれ個人差がありますので、使用感ありの中古としてご理解の上ご購入お願いします。・発送までの日数は支払い日より7日以内に送る流れとなります。・しばらく購入のない出品物は取り下げる場合があります。18400

