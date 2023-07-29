一番の コロ3 カステルバジャック ワンショルダーバッグ レッド 055931 ショルダーバッグ

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#いぬのカステルバジャック出品

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ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック

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商品名：コロ3 ワンショルダーバッグ

Kmrii ショルダーバッグ ケムリ レザー 本革 斜め掛け バッグ

商品コード：055931

discord Yohji Yamamoto CLASP ZIP WALLET

サイズ：幅17cm×高さ29cm×マチ5cm

telfar バック s

色：レッド

ポーターショルダーバック



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品物の状態■正規ライセンス品■新品■

BALENCIAGA CAR FLAP BAG



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素材：ナイロン×PU

手描きスエード ショルダーバッグ「波&目」

仕様：【前面】

クリスチャンルブタンメンズショルダーバッグウォレット

ファスナーポケット×2（うち1つは内部にオープンポケット×1、ファスナーポケット×1）

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【本体内部】

ロエベ 長財布 財布 ショルダーバッグ ポシェット 2WAY 斜め掛け

ファスナーポケット×1

【訳あり美品2回使用】ボッテガヴェネタ メンズ ショルダーバック

スナップボタン開閉式ポケット×1

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商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。

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#カステルバジャック

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PORTER ポーター ショルダーバッグ ヒート 品番703-06975

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★直営店卸品★カステルバジャック 099222 手提げ ショルダー2WAY白新品

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商品の情報 ブランド カステルバジャック 商品の状態 新品、未使用

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック商品名：コロ3 ワンショルダーバッグ商品コード：055931サイズ：幅17cm×高さ29cm×マチ5cm色：レッド品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：ナイロン×PU仕様：【前面】ファスナーポケット×2（うち1つは内部にオープンポケット×1、ファスナーポケット×1）【本体内部】ファスナーポケット×1スナップボタン開閉式ポケット×1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー

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