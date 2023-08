サンサーフ アロハシャツ S 伊勢海老柄エビ 復刻 海老の滝登り 壁縮緬 ちりめん LOBSTERS MAKE UP THE FALL SUN SURF SS36841

商品デューデリ(分析)

■将来性・印象など■ 優~良

日本では縁起物とされる海老の滝登り柄。スリムな方おすすめ。男女兼用できそう。

■サイズ感・着心地など■ 優~良

スリムでコンパクトなシルエット。裾短めすっきり。

柔らかく伸縮性がありさらっとしており、夏場でも比較的ひんやりとした肌触り。

■状態など■ 良

比較的良好な印象だが、多少使用感・スレ・皺・小薄汚れなどあり(ある程度は元々の加工によるものかもしれないが詳細不明)。完璧求める方ご遠慮ください。

細かいこと気にせずラフに使いたい方おすすめ。

※印象には個人差ありますのであくまで目安としてお考え下さい(優・良・可の三段階、下記「商品について」を必ずお読み下さい)。中古品という性質上どうしても、多少の傷・ほつれ・汚れなどの見落としがあったり、臭いに関してなど見解の違いがある場合がございますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

■素材■

レーヨン100%

■表記サイズ・色■

S

■計測サイズ(平置き)■

肩幅 約45cm

身幅 約51cm

胴部 約51cm

袖丈 約21cm

着丈 約64cm

【参考】

肩幅 :両肩の端から端までの長さ

身幅 :両脇下(袖の付け根下)の長さ

胴部 :胴部で最小部分の幅(ジャケット2つボタンは上一つ止め時、3つは真ん中。その他アウター・シャツのジップ・ボタンなどは全閉時)

袖丈 :肩先から袖口までの長さ

着丈 :後襟ぐりの中央から裾までの長さ(首元のリブや襟・フード等は含まず)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サンサーフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サンサーフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

