お買い得モデル 最終価格THREEFACE 後付けパーカー パーカー

THREEFACE

W FACE AFTER HOODIE

ダブルフェイス仕様の後付けパーカーになります。リリース毎にアップデータを繰り返し、今回は両Vを採用しております。

コットンスウェットのダブルフェイスなので、着やすく、保温性にも優れています。一度着ていただけると、ディテール、クオリティを感じていただからかと思います。

サイズ表記はMです。

多少前後するかもしれませんご了承下さい

M 肩幅50 身幅59 着丈64

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スリーフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

