ご閲覧いただきありがとうございます!

アンダーアーマー スニーカー シューズ Mojo 2 グレー



【正規品・27.5cm】adidas samba ADV アディダス サンバ 黒

・ブランド:Eytys(エイティーズ)

エアジョーダン3 レトロ 箱もあり

Odessa Canvas オデッサ キャンバス

NIKE Dunk HI RETROパンダダンクレトロハイ

・カラー:ブラック

NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH 27.5(1656)

・サイズ:EU41 JPN26.8cm

ニューバランス992 ネイビー USA製 27cm

状態: B

vans vault MASTERMIND sk8



AJ1 NIKE エアジョーダン1 ハイ OG シカゴ CICAGO 27

《A》使用感なし.傷み汚れなし

Nike Dunk High "Game Royal" ゲームロイヤル 27cm

《B》使用感はあり.目立つ傷み汚れなし

値下げ⭐︎ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ ゲーム ロイヤル カスタム品

《C》使用感あり.少し傷み汚れあり

ナイキ オフホワイト ズームフライ マーキュリアル フライニット

《D》全体的な使用感あり.傷み汚れあり

nike ナイキ sacai ワッフル 28cm



NIKE ナイキ エアマックス95

靴紐に関しては変更しており

NIKE by you カスタマイズ

普通の靴紐とは違いスリッポンのように履けるようにゴム紐となっております。

nike jacquemus 26cm 新品 SNKRS

ゴム紐ですが、見栄えは普段の物と変わらず更に歩きやすい仕様となっております。

新品《 CELINE セリーヌ 》CT-01 ハイトップスニーカー 41



ムーンアイズ バンズ スケートハイ ブラック イエロー

⚫︎ 配送

エリンゲ様専用 ナイキ エアジョーダン1 ロー ブラック ホワイト グレー

簡易包装にて1〜3日、程度で発送致します。

【新品未使用】Off-White × Nike Blazer Low

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

未使用 新品/ASICS GEL-PTG MT G-TX 27cm 黒 GORE



【人気モデル】Nike SB Dunk High Gorge Green

下記をしっかりとご覧頂き購入お願いします。

NIKE AIR MAX 95 ミント 27.5



エアジョーダン1 レトロ HIGHT OG

⚫︎購入の際のご注意

アディダス イージー 500 ユーティリティ ブラック 26.5

・購入手続き後の割引適用、キャンセル返品などは取引終了後の対応はできかねますので取引終了前にご連絡ください。

ナイキ×サカイ コルテッツ 新品未使用



タ40164 キーン JASPER 26cm

・採寸、状態などは素人検品による為見落としなどがございます。ご理解の上購入お願いします。

NIKE AIR JORDAN4 FIBA 28.5cm



Billie Eilish × Nike AF1 High Mushroom

表示されている商品画像は、実際の商品の色合いと異なって見えることがあります。色合いについての質問、あるいは追加の商品画像をご希望される方は、遠慮なくご相談ください。

FTC 銭湯 DUNK LOW 28cm



ニューバランス576 イングランド

全てご理解の上、購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド エイティス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご閲覧いただきありがとうございます!・ブランド:Eytys(エイティーズ) Odessa Canvas オデッサ キャンバス・カラー:ブラック・サイズ:EU41 JPN26.8cm状態: B《A》使用感なし.傷み汚れなし《B》使用感はあり.目立つ傷み汚れなし《C》使用感あり.少し傷み汚れあり《D》全体的な使用感あり.傷み汚れあり靴紐に関しては変更しており普通の靴紐とは違いスリッポンのように履けるようにゴム紐となっております。ゴム紐ですが、見栄えは普段の物と変わらず更に歩きやすい仕様となっております。⚫︎ 配送 簡易包装にて1〜3日、程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。下記をしっかりとご覧頂き購入お願いします。⚫︎購入の際のご注意・購入手続き後の割引適用、キャンセル返品などは取引終了後の対応はできかねますので取引終了前にご連絡ください。・採寸、状態などは素人検品による為見落としなどがございます。ご理解の上購入お願いします。表示されている商品画像は、実際の商品の色合いと異なって見えることがあります。色合いについての質問、あるいは追加の商品画像をご希望される方は、遠慮なくご相談ください。全てご理解の上、購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド エイティス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

PUMA×MR DOODLE スカイ LXロウ スニーカーNike sacai vapor waffle ROYAL FUCHSIAMaison MIHARA YASUHIRO "BLAKEY" 25.5cmナイキ ジョーダン ホライズン PSNYnew balance M991SKR 27.5cmnk-786.W NIKE ナイキ DUNK LOWコンバース CT70 チャックテイラー パープル25㎝