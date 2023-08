◎お手数ですが、購入前にプロフィールをご一読ください◎

【mamekurogouchi】金木犀 ジャガードジャケット【マメ】【mame】



mameのOsmanthus Motif Jacquard Jacketです。

2021年のホリデーコレクションになります。

とても気に入って購入しましたが骨格に合わず、

観賞用になってしまっているので出品します。

●色:グレー系

●素材:

表地:ポリエステル82%、シルク18%

部分使い:ポリエステル92%、ポリウレタン8%

裏地:キュプラ100%

中綿:ポリエステル100%

●サイズ:1

着丈59.0cm、肩巾60.0cm、袖丈49.8cm、

バスト130.4cm、裾113.4cm

●状態:

何度か袖を通したのみです。

未使用なので状態はかなり良いです。

着用して外出は一切しておりません。

素人保管になります。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅クローゼットにて保管していました。

皺や保存時に付着した匂い、

細かなほこりなど気になる方はご遠慮ください。

発送の際は細かく折りたたんで発送するため、

たたみ皺が付く可能性があります。ご了承ください。

すり替え防止のため、返品はご遠慮ください。

#mamekurogouchi

#mame

#マメクロゴウチ

#マメ

#ホリデーコレクション

#ブルゾン

#ジャケット

#ジャガード

#金木犀

#オスマンタス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マメ/マメクロゴウチ 商品の状態 新品、未使用

