○状態 B

S 新品未使用品

A 美品、新品に近い使用感の少ない状態

B 多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態

C 使用感はあるが普段着用・使用して頂くのに問題無い程度

D 状態が悪く使用感が強いお品

着用回数5回以内の美品です。

神経質な方でない限りはまだまだ問題なく

ご愛用頂けるかと思います。

○サイズ

肩幅 52cm

袖丈 60cm

着丈 75cm

身幅 64cm

※素人採寸のため若干の誤差はご了承下さい。

○素材

画像をご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

