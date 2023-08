【特別訳あり特価】 THE supreme NORTH 雪山　スウェット FACE スウェット

supremeとTHE NORTH FACEコラボの

雪山プリントスウェットです。

裏起毛になっています。

SYNTHETIC LEATHER APPLIQUE CREWNECK XL

どちらかというと

柔らかめの生地感です。

何度も着用していますが

目立った汚れはないと思います。

中古品のためご理解いただいた上で

ご購入お願いいたします。

肩幅:約51センチ

身幅:約59.5 センチ

着丈:約70センチ

#supreme #THE NORTH FACE

#ノースフェイス

#スウェット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

supremeとTHE NORTH FACEコラボの雪山プリントスウェットです。裏起毛になっています。どちらかというと柔らかめの生地感です。何度も着用していますが目立った汚れはないと思います。中古品のためご理解いただいた上でご購入お願いいたします。肩幅:約51センチ身幅:約59.5 センチ着丈:約70センチ#supreme #THE NORTH FACE#ノースフェイス#スウェット

