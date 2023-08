最新作の 《最終値下》SPELL "Lucette"ドレス ウェディング

★ご購入前に必ずプロフィールをご覧下さい★

海外通販から直接購入したSPELLのLucetteというドレスです。

3枚目の写真のように、薄いピンクの裏地に白いパンチング刺繍の重なった、シルクで軽く着心地の良いドレスです。

カッティングのおかげで足が長く見えます!

細いストラップは背中でクロスしますが、5枚目の写真の通りアジャストがついているので調節可能です。着用回数は室内含め5回程度ですが、下記の通りの使用感はあります。その他大きなダメージは見当たりませんが、神経質な方はお控え下さい。個人的には、写真を撮る分には問題ないレベルの使用感だと思いますので、前撮りなどにいかがでしょうか?

箱は角にダメージがありますが、希望される方には同梱可能です。ドレスカバーはお付けできません。

《使用感について》

裾などについてはきれいで特筆することはありません。

・4枚目の写真参照→胸元の縫製が着用によりすこし広がっているように見えます(近くでまじまじと見ないとわかりません)

・6枚目の写真参照→腕周りの白いレース部分に若干の変色があります。

・7枚目の写真参照→赤丸のところに、アジャスターの色移りがクリーニングで落ち切らずに少し残っています。また、ストラップ自体が非常に細いため、クリーニングによりストラップに、シワがついていますが、アジャストを調整して適切な長さにして着用するとさほど気にならないと思います。

・10枚目の写真参照→腰のカッティング部分に4枚目同様、縫製が広がったような状態が見られます。

※他サイトでも出品していますので、購入前にお手数ですがコメント下さい!

その他、ご不明な点があればコメント下さい。

よろしくお願いします★

※5/13〜16までは発送出来ません。

予めご了承ください。

カラー···ホワイト

スタイル···スレンダー

ネック···Vネック

袖丈···袖なし

#スペル

#スペルブライド

#spellbride

#スペルドレス

#spellandthegypsy

#スペルアンドザジプシー

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

