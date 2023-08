No.2507 【美品】ヴェルサーチ GIANNI VERSACE ジャガード ニットトレーナー セーター バーズアイ 総柄 チェック

メンズ、レディース問わず是非!

サイズ:最後の写真に記載

【状態】

綺麗なお品です

---------------------------------------------------

出品中の品は全て送料無料!

即購入OK!先着順販売です!!

時間指定や配送方法の希望あるかたは購入前にコメント欄からご相談下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

アカウントフォロー or セット購入で値引き可能!

値引き額など、詳細はプロフィールからご確認下さい

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

季節感···春、秋、冬

袖丈···長袖

柄・デザイン···チェック

カラー···ブラック

ネック···Vネック

着丈···ミドル

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ジャンニヴェルサーチェ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

