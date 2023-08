Hobie one fin pin 2 9'6" タイラーウォーレン

スペック:9'6" * 23 3/8*3 1/8 イエローグリーン

藤沢のホビーショップで購入しました。

軽いフットマークがあります。

ノーズ付近に補修跡がありますが、ホビーショップにて補修していただいモノなので、

浸水等はありません。

他スレや小傷等ありますが、致命的なものは無く、

問題無く使って頂ける状態です。

ショップでも、かなり綺麗に乗ってると言われるくらい、モノとしては劣化もなく非常に綺麗な状態かと思います。

幅もありテイクオフが非常に早くできます。

また、ピンテールという事もあり、ステップバックしなくても操作性は非常に高いと思います。

初心者でも扱いやすいボードです。

シングルストリンガータイプとなっており、

今では?あまり見られないタイプです。

5/21:ワックスオフしました。

その際、ステッカー類も全て剥がしております。

(写真にありますルミノックスのステッカーも現在は剥がしてあります。)

お取引は直接渡しのみでお願いします。

場所は、藤沢を中心に湘南近辺となります。

平日であれば、22時以降となります。

土日は、調整可能です。

見解には個人差がありますので、神経質な方や完璧を求める方はお取引をご遠慮願います。

また、商品すり替え防止の為、返品はご遠慮願います。

多少のお値引き等検討いたします。

気軽にコメントよろしくお願いします。

サーフボードの種類···ノーズライダー

性別···レディースメンズ兼用

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

