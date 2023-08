MOTHER マザー

THE INSIDER ANKLE FRAY カラーデニム

●新品未使用

●タグ付き

●MOTHER デニム 定番

●小さく畳んでのご配送になりますのでご了承下さい。

【定価】¥28,600 (税込)

【カラー】beige

【サイズ】25

サイズ総丈ウエストヒップ(最大)股上股下わたり周り裾幅

25約946282246847約19

素材本体:コットン58% 再生繊維(セルロース)40% ポリウレタン2% ラベル部分:合成皮革

大人の定番デニムに加えたい1本

切りっぱなしの裾でこなれ感たっぷりに仕上げたデニムパンツ。ひざ下から適度に広がるフレアシルエットが女性らしさを呼び込む1本。程よくフィットするシルエットがレッグを美しく魅せてくれる。コットンの柔らかな風合いで、はき心地も◎。デイリーユースに大活躍してくれそう。

股上···レギュラー

カラー···ベージュ

シルエット···ストレート

丈···フルレングス

AG REDCARD リダン リーバイス ヤヌーク

アッパーハイツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マザー 商品の状態 新品、未使用

MOTHER マザーTHE INSIDER ANKLE FRAY カラーデニム●新品未使用●タグ付き●MOTHER デニム 定番●小さく畳んでのご配送になりますのでご了承下さい。【定価】¥28,600 (税込)【カラー】beige【サイズ】25サイズ総丈ウエストヒップ(最大)股上股下わたり周り裾幅25約946282246847約19素材本体:コットン58% 再生繊維(セルロース)40% ポリウレタン2% ラベル部分:合成皮革大人の定番デニムに加えたい1本切りっぱなしの裾でこなれ感たっぷりに仕上げたデニムパンツ。ひざ下から適度に広がるフレアシルエットが女性らしさを呼び込む1本。程よくフィットするシルエットがレッグを美しく魅せてくれる。コットンの柔らかな風合いで、はき心地も◎。デイリーユースに大活躍してくれそう。股上···レギュラーカラー···ベージュシルエット···ストレート丈···フルレングスAG REDCARD リダン リーバイス ヤヌーク アッパーハイツ

