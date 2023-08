The Family of Man / われらみな人間家族

Edward Steichen エドワード・スタイケン

Carl Sandburg カール・サンドバーグ:Prologue

Jerry Mason ジェリー・メイソン:Editor

Leo Lionni レオ・レオニ:Art Director

Dorothy Norman ドロシー・ノーマン:Caption

The Museum of Modern Art, New York(MoMA)

1955年

初版/first edition カバー/dust jacket ソフトカバー/soft cover

表紙折れ跡、汚れ

28×21cm p.192

1955年にニューヨーク近代美術館で開催されて展覧会のカタログ。企画は 写真家のエドワード・スタイケン。

ロバート・フランク、エリオット・アーウィット、アンリ・カルティエ=ブレッソン、アーヴィング・ペンなど多数の写真家の作品から構成。その後、展示会は世界中を巡回しカタログも刊行。

本書はMoMA開催のオリジナル版。アートディレクションは絵本「スイミー」作者のレオ・レオニ。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

