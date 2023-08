【注意事項】

【Aランク美品】

キヤノン EF マウント

フルサイズ対応 手ぶれ補正 標準ズームレンズ

Canon EF 24-105mm F4 L USM II 2型

★外観チェック

目立つようなスレもなく、使用感極少の超美品です!!

ラバー等の高級感ある質感は素晴らしい状態です♪

マウント部のシーリングゴムの欠けもなく良好です!

外観については画像にてご確認くださいませ。

★光学系チェック

キズもなく、カビやクモリのない、

極上コンディションの素晴らしくクリアーなレンズ状態です!!!

★動作チェック

入念にチェック済みです。

すべての動作がシッカリ気持ち良く、動作絶好調です!!!

★付属品

・純正レンズ前後キャップ

・純正レンズフード(EW-83M)

万一の初期動作不良には返品返金対応させていただきますので即決でどうぞ!!

※商品到着後1週間以内にご連絡ください。

※お届け内容は写真のものが全てです。

シリアル:4703001373

【注意事項】ご購入前に必ずプロフィール記載内容をご確認ください。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★【Aランク美品】キヤノン EF マウントフルサイズ対応 手ぶれ補正 標準ズームレンズCanon EF 24-105mm F4 L USM II 2型★外観チェック目立つようなスレもなく、使用感極少の超美品です!!ラバー等の高級感ある質感は素晴らしい状態です♪マウント部のシーリングゴムの欠けもなく良好です!外観については画像にてご確認くださいませ。★光学系チェックキズもなく、カビやクモリのない、極上コンディションの素晴らしくクリアーなレンズ状態です!!!★動作チェック入念にチェック済みです。すべての動作がシッカリ気持ち良く、動作絶好調です!!!★付属品・純正レンズ前後キャップ・純正レンズフード(EW-83M) 万一の初期動作不良には返品返金対応させていただきますので即決でどうぞ!!※商品到着後1週間以内にご連絡ください。※お届け内容は写真のものが全てです。【遠方送料について】※北海道/沖縄/離島の場合、送料が +550円 かかります。フリマアプリで、システム上別途送料が設定出来ない場合ご購入後、別途決済いただきますので予めご了承ください。↓出品商品一覧↓#カメラのカメ太★出来る限り安心してお使いいただけるよう ご購入後にもし壊れてしまっても最大50%で買い取ります!当然壊れていなければもちろん高値で買い取ります!★日本一高額でカメラ買取ります!大手査定の2-3倍付くこともあります!いつでもお気軽にご相談ください^^古物商許可 写真機商 第621110161035号大阪府公安委員会シリアル:4703001373管理:7656720230406-0417#カメラレンズ#レンズ#高倍率#ズームレンズ#Canon#キヤノン#キャノン

