他でも出品中ですので購入前にコメント頂けると有難いです。

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

ストア鑑定済み商品

今年購入しました。

1度着用しましたが、03だと少しサイズが大きくシルエットが02の方が好みだったのでどなたかお探しの方に…

付属品はTATRASのタグ、ギャランティーカードです。ポケットに入れて発送致します。

ボリュームのあるファーで高級感があります。

形はややスリムで着膨れしにくいのでキレイめに着て頂けるダウンです。

軽くて着やすいダウンです。

ミドル~ロング丈でおしりもすっぽり隠れるのでとても暖かいです。

表の生地は暗めのお色なのとウールなので少なからず微細な羽やホコリなど見えてしまう事がありますのでご容赦頂ける方にご購入お願い致します。

コロコロをしてから梱包は致します。

ウールの生地なので多少の毛羽立ちはあります。生地の特性にご理解ある方、毛羽立ちや細かい毛玉などご容赦頂ける方にお願い致します。

目立つ汚れなどは見当たらずまだたくさん着て頂けるお洋服だと思いますが、中古品にご理解頂ける方にご購入お願い致します。

梱包の際のシワなどご容赦ください。

サイズは03でLくらいです。

着丈約84~85cm

脇下身幅約47cm

ウエスト辺り約45cm

袖丈約63cm

ダウンなので膨らみがありますのでサイズは多少前後します。

お値下げ不可です<(_ _)>

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タトラス 商品の状態 やや傷や汚れあり

他でも出品中ですので購入前にコメント頂けると有難いです。03サイズのブラックも出品しています。TATRAS LAVIANAタトラス ラビアナネイビー ファー付きダウンコートブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)ストア鑑定済み商品今年購入しました。1度着用しましたが、03だと少しサイズが大きくシルエットが02の方が好みだったのでどなたかお探しの方に…付属品はTATRASのタグ、ギャランティーカードです。ポケットに入れて発送致します。ボリュームのあるファーで高級感があります。形はややスリムで着膨れしにくいのでキレイめに着て頂けるダウンです。軽くて着やすいダウンです。ミドル~ロング丈でおしりもすっぽり隠れるのでとても暖かいです。表の生地は暗めのお色なのとウールなので少なからず微細な羽やホコリなど見えてしまう事がありますのでご容赦頂ける方にご購入お願い致します。コロコロをしてから梱包は致します。ウールの生地なので多少の毛羽立ちはあります。生地の特性にご理解ある方、毛羽立ちや細かい毛玉などご容赦頂ける方にお願い致します。目立つ汚れなどは見当たらずまだたくさん着て頂けるお洋服だと思いますが、中古品にご理解頂ける方にご購入お願い致します。梱包の際のシワなどご容赦ください。 サイズは03でLくらいです。着丈約84~85cm脇下身幅約47cmウエスト辺り約45cm袖丈約63cmダウンなので膨らみがありますのでサイズは多少前後します。お値下げ不可です<(_ _)>

