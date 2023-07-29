【第1位獲得！】 パタゴニア 激レア ワールドトラウト M Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

patagonia world trout tee

モトリー・クルー バンドTee 90年代 USA製 L ビンテージ

パタゴニア ワールドトラウト Tシャ

JIMI HENDRIX ジミヘン バンド Tシャツ トラビス・スコット着用

色 グレー 灰色

HUMAN MADE girls don't cry T-shirt サイズS

サイズ M

未開封 supreme tonal box logo tee Navy 23ss

実寸 約 肩幅49身幅52着丈62

【人気Lサイズ】シュプリーム☆ワンポイントロゴ ボーダー 半袖Tシャツ 入手困難



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確実正規品

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24時間以内発送 完売品 希少 黒S TNF Metallic Logo Tee

目立った汚れやシミや黄ばみありませんがヴィンテージ商品のため全体的に古着ぽくはなっています。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 やや傷や汚れあり

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