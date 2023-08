【お気に入り】 【新品】New Balance U9060LNY 26.5cm スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

New Balance 9060 Lunar New Year "Gray"ニューバランス 9060 ルナニューイヤー "グレー"

【サイズ】26.5cm / US8.5

【カラー】グレー

【状態】新品 未使用品

他でも出品しているため、購入希望の方はコメントいただけると幸いです。

#newbalance #ML2002R #ニューバランス #990 #991 #992 #993 #1400 #1500

#574 #327 #237 #2002 #ML2002RC #supreme #M990 #M990v2 #M990v3 #M990v4 #M990v5 #M991 #M992 #M993 #M996 #M998 #M576 #M5740 #M2002R #R770 #M1300 #M1400 #M1500 #M1700 #ナイキ #エアジョーダン #nike #airjordan #airjordan1 #airjordan2 #airjordan3 #dunk #scrap #airvapormax #blazer #airzoom

ご覧いただきありがとうございます。ニューバランスのU9060LNYとなります。【モデル】New Balance 9060 Lunar New Year "Gray"ニューバランス 9060 ルナニューイヤー "グレー"【サイズ】26.5cm / US8.5【カラー】グレー【状態】新品 未使用品他でも出品しているため、購入希望の方はコメントいただけると幸いです。#newbalance #ML2002R #ニューバランス #990 #991 #992 #993 #1400 #1500#574 #327 #237 #2002 #ML2002RC #supreme #M990 #M990v2 #M990v3 #M990v4 #M990v5 #M991 #M992 #M993 #M996 #M998 #M576 #M5740 #M2002R #R770 #M1300 #M1400 #M1500 #M1700 #ナイキ #エアジョーダン #nike #airjordan #airjordan1 #airjordan2 #airjordan3 #dunk #scrap #airvapormax #blazer #airzoom

