Polo Ralph Lauren Made in Italy

ラルフローレン ウール セットアップ スーツ ストライプ

ラペルのカッティング、袖付けの柔らかさ、全体的なスタイルの良さがシンプルなビジネススーツが故によくわかる一着

カラー 黒

素材 ウール100 背抜きの春夏

ジャケット

着丈 76cm

身幅 50cm

袖丈 60cm

肩幅 46cm

パンツ

裾幅 17cm

ウエスト 90cm

股下 73cm

股上 34cm

総丈 105cm

袖ボタンつけのみ4つ、フロント3ボタン、サイドベンツ

ノープリーツシングル

着画182cm 75kg

使用感少なく目立つ傷汚れありません。

脇裏地に薄くシミが出来ているため見えない箇所ということで許容範囲かご確認お願い致します。

中古品ですので細かい点はご理解いただけますようお願い致します。

カラー···ブラック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

