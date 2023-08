ご覧いただきまして誠にありがとうございます!

【逸品】patagonia パタゴニア レトロパイルジャケット フリース



必ず、プロフィールの注意事項を一読の上、ご購入をご検討くださいませ。

〜・商品紹介・〜

・ブランド

Baracuta(バラクータ)

・カラー

ブラック、黒

・サイズ:40

裄丈 88cm

身幅 56cm

着丈 66cm

・状態

新古品になります。

肩付近から袖にかけて日焼けによる薄い変色がございます。

詳しくは画像をご覧下さいませ。

未使用タグ付きの状態ではございますが、ユーズド品にご理解のある方のみ、ご検討をよろしくお願い致します。

・備考

飽きのこない代表的な定番アイテムです。

裏地は上品なチェックデザイン。

表地は綿100%を使用し、製品染めを施しています。

オリジナルよりやや細身のシルエットも特徴です。

ダブルジップなど大人スタイルの中に遊び心のあるこだわりの一品。

上品で知的な雰囲気を漂わせるハリントンジャケットです。

内ポケット:1

バラクータは他の種類もございますので、宜しければご覧くださいませ!→ #rasbaracuta

●当方の出品ブランド

#メゾンマルジェラ #ジルサンダー #グッチ #バレンシアガ #プラダ #バブアー #ポロラルフローレン #ニューバランス

などを出品しております!

よろしければご覧くださいませ。→#rakkyao

#baracuta #バラクータ #g9 #gd #ハリントンジャケット #スイングトップ #ブルゾン #ギフト #トラッド #英国 #イギリス #イングランド

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···コットン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

襟···スタンドカラー

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バラクータ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきまして誠にありがとうございます!必ず、プロフィールの注意事項を一読の上、ご購入をご検討くださいませ。〜・商品紹介・〜・ブランドBaracuta(バラクータ)・カラーブラック、黒・サイズ:40裄丈 88cm身幅 56cm着丈 66cm・状態新古品になります。肩付近から袖にかけて日焼けによる薄い変色がございます。詳しくは画像をご覧下さいませ。未使用タグ付きの状態ではございますが、ユーズド品にご理解のある方のみ、ご検討をよろしくお願い致します。・備考飽きのこない代表的な定番アイテムです。裏地は上品なチェックデザイン。表地は綿100%を使用し、製品染めを施しています。オリジナルよりやや細身のシルエットも特徴です。ダブルジップなど大人スタイルの中に遊び心のあるこだわりの一品。上品で知的な雰囲気を漂わせるハリントンジャケットです。内ポケット:1バラクータは他の種類もございますので、宜しければご覧くださいませ!→ #rasbaracuta●当方の出品ブランド#メゾンマルジェラ #ジルサンダー #グッチ #バレンシアガ #プラダ #バブアー #ポロラルフローレン #ニューバランス などを出品しております!よろしければご覧くださいませ。→#rakkyao#baracuta #バラクータ #g9 #gd #ハリントンジャケット #スイングトップ #ブルゾン #ギフト #トラッド #英国 #イギリス #イングランドカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし襟···スタンドカラー季節感···春、秋、冬

