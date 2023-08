【サイズ詳細】

→表記:40

→着用感:M

→着丈:73cm

→肩幅:48cm

→身幅:57cm

→袖丈:58cm

※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください

【使用素材】

→ 表記無し(おそらくウール)

【商品状態】

→B(状態良好)

A・・・新品未使用または未使用品に近い

B・・・目立った汚れ等無くコンディション良好or小さいダメージのみの状態(通常の古着の状態)

C・・・使用感がやや強いor大きなダメージや汚れや大穴がある状態

アイテム画像に関しては出来る限り忠実に表示出来るよう努めておりますが、屋内撮影やカメラの問題で実際のアイテムと比較し色味に若干の誤差が生じる場合がございます。

20230216

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

