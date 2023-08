商品ご覧頂きまして誠にありがとうございます。

MARNI ロゴTシャツ 新品 未使用 タグ付 S サイズ

こちら新品未使用品でございます。

また確実正規品ですのでご安心下さい。

下記商品詳細です。

【商品説明】

肌触りの良いコットンボディで仕立てられたMM6 MAISON MARGIELAの DESTROYED LOGO 半袖カットソー。

フロントにあしらわれたアートワークはメゾンマルジェラの“Numeric logo”の“6”のナンバーをまるで囲み、ダメージ加工を施したデザイン。

ユニセックスアイテムで、メンズ・レディース問わずユニセックスでお使い頂けます。

自身用には勿論、大切な方へのプレゼントにもおすすめの逸品です。

【素材】

コットン100%

【サイズ】

Sサイズ

着丈: 59.0cm

肩幅: 42.5cm

胸囲: 51.0cm

袖丈: 23.0cm

【カラー】

ブラック

【品番】

S62GD0156

【付属品】

ブランドタグ(商品についたままの状態)

【購入ルート】

海外正規代理店

※お値下げ交渉はご遠慮下さい。

以上その他ご不明点ございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

