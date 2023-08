【商品情報】

Hender Scheme twist buckle bag XS Black

アイテム:

ブランド:kate spade new york / ケイトスペードニューヨーク

サイズ:(実寸をご確認ください)

カラー:ブルー系 ネイビー(紺)系

参考定価:77,000円

【商品の状態】

状態は良く美品なので、まだまだお使いいただけます!

【サイズ】(平置き)

タテ:22cm

ヨコ:(上部)29㎝/(下部)27.5cm

マチ:12.5cm

【購入元】

当アカウントの商品はすべて以下から入手した物です

ブランド真贋鑑定済みショップ(AACD)・古物市場・ストア商品

偽物の取り扱いはございませんので、ご安心ください。

【状態、採寸、画像について】

・平置きでの採寸です

・別角度からの写真など気になる点があればお気軽にコメントください

・モニターやスマホ画面により実物と画像で色が異なって見える場合があります

・十分気を付けていますが、汚れの見落しがある可能性もありますのでご了承ください

商品品番:518610530299

商品の情報 ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

