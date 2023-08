商品説明

【メーカー】ニコン

【型式】Fマウント

【焦点距離】85mm

【開放絞り】 F2

SerialNumber : 327295

状態説明

【状態概要】

撮影に関する機能は動作確認済

【外観】

年代の割にかなり綺麗な外観です。

レンズ前、フィルター枠に小さなキズがあります。

フィルターの装着は可能です。

該当部分の画像でお確かめください。

【光学系】

前玉・後玉ともに綺麗な状態です。

逆強光による目視でもカビ・曇りは見当たりません。

経年によるホコリの混入はあります。

【操作系】

ピント・絞りリングともに良好問題ありません。

適度なトルクを感じます。

【動作系】

ヘリコイドの感触問題なし

マウント取り付け問題なし

絞り羽の動きも問題なし

【テスト撮り】

表示の景色は実際にこのレンズで撮影した画像です。

このレンズの実際の写りをご確認ください。

ニコンZfcにて撮影

リサイズ・水平補正以外は手を加えていません。

【付属品】

純正 前後キャップ

【重要事項】

扱うカメラ・レンズはすべて中古品になります。

新品同様表記でも年数を経た機械で新品ではありません。

商品説明、画像をよく参照していただき、状態をご理解していただ

いた上でご購入をお願いします。

商品の性質上、購入後の購入者都合での返品交換または

キャンセルは一切お受けできません。

ご了承いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。

もちろん万一商品説明と異なる不備があった際は責任をもって

ご対応いたします。

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

