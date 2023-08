ランキング第1位 DAKOさん専用　レザレクション Resurrection パンツ ウエア(男性用)

レザレクション(Resurrection)のリブパンツです。

カラー ネイビー

サイズ XL

使用品(3度ほど着用、美品)

春&秋用

平置きで

ウェスト 約42-43センチ

股下 約69-70センチ

裾幅 約15センチ

※素人採寸となります

定価 27500円(税込)

レザレクションらしい上品さを意識したボディラインに寄り添ったすらっとしたシルエット。動作の邪魔をしないように裾のリブをほどこしたスポーティーな仕上がり。

そして嬉しいイージーパンツ仕様。ウェストの紐をキュっと締めればベルトが無しでも履けますので、ウェスト周りが窮屈にならずリラックスして着用頂けます。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

レザレクション(Resurrection)のリブパンツです。カラー ネイビーサイズ XL使用品(3度ほど着用、美品)春&秋用平置きでウェスト 約42-43センチ股下 約69-70センチ裾幅 約15センチ※素人採寸となります定価 27500円(税込)レザレクションらしい上品さを意識したボディラインに寄り添ったすらっとしたシルエット。動作の邪魔をしないように裾のリブをほどこしたスポーティーな仕上がり。そして嬉しいイージーパンツ仕様。ウェストの紐をキュっと締めればベルトが無しでも履けますので、ウェスト周りが窮屈にならずリラックスして着用頂けます。

