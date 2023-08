良質 トラックパンツ PROCLUB XL カーキ　ベージュ プロクラブ その他

#Tommy85ショップのPROCLUB一覧はこちら

【新品未使用】

ブランド側と直接交渉し仕入れておりますので100%正規品になります。全国にある中古買取店等でも買取り可能です。ご安心して御購入下さい

PRO CLUB(プロクラブ)

"COMFORT & STYLE Since 1986"

1986年にアメリカ・ロサンゼルス/ガーデナという街でOEMメーカーとしてPROPAC CORPを創業。1995年にPRO CLUBをスタート。 LAストリートでは生活アイテムの一部として定着しており、多くの無地Tファンを魅了してやまない、ロサンゼルス発の世界を代表する無地系アイテムブランド。

ロサンゼルス定番のプレーンブランドプロクラブより新作パンツ!軽量で通気性のあるプレミアムコットン/ナイロン素材のトラックパンツ。伸縮性のあるウエストバンドと調整可能なドローコードを備えたリラックスしたテーパードシルエット。ストリートではもちろん、アクティブシーンやリラックスタイムなど幅広いシーンに活躍する1本です。

トラックジャケットとセットアップ可能です。

ユニセックス 男女兼用でご着用頂けます!

【カラー】

カーキ

XLサイズ

ウエスト / 88〜

総丈 / 107

股下 / 77

ワタリ/33.5

裾幅/14.5

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド プロクラブ 商品の状態 新品、未使用

