◆サックスブルー

◆フリーサイズ

肩幅30 身幅50 着丈70.5 袖丈41 袖口23

◆綿100%

◆洗濯機洗い(弱)

新品タグ付きです。

細かな部分が気になる方はご遠慮くださいm(_ _)m

よろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【2023SS】IENA/イエナ

大人気のコットンシュリンクブラウスが、夏まで涼しく着ていただける5分袖になって登場!

IENAらしい可愛さもありながら、大人な印象でお召し頂けるデザインブラウス。

肘まで隠れる袖丈で一枚で安心してご着用いただけます。

強撚糸を塩縮した密に詰まったドライな質感の、こだわり加工のコットンを使用。

シアー感がありながらも生地の膨らみと独特な表面感のあるモダンな素材です。

フリルディティールが裁ち切り仕様なのもポイントで、深めのV開きもシャープな印象に。

袖山もあえてビンテージのようなパワーショルダー感がモードな印象を作ります。

透け感:ややあり

裏地:無し

伸縮性:無し

光沢感:無し

生地の厚さ:普通

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■即購入OKです

(お問合せ中でも購入された方を優先させていただきます)

■コンパクトにたたんで発送しますので、たたみジワなどご了承ください

■平日に発送します

(日曜・祝日の発送はしておりませんが、可能な場合はすぐに発送します)

スローブイエナ SLOBE IENA

スピック&スパン Spick and Span

フレームワーク FRAMeWORK

プラージュ Plage

ドゥーズィエムクラス Deuxieme Classe

トゥモローランド TOMORROWLAND

ユナイテッドアローズ UNITED ARROWS

グリーンレーベルリラクシング

マーガレットハウエル

ビームス BEAMS

エンホォルド

シップス SHIPS

ハグオーワー Hug O War

雅姫さん

北欧暮らしの道具店

リンネル

LEE

などお好きな方にも♪

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イエナ 商品の状態 新品、未使用

◆サックスブルー◆フリーサイズ 肩幅30 身幅50 着丈70.5 袖丈41 袖口23◆綿100%◆洗濯機洗い(弱)新品タグ付きです。細かな部分が気になる方はご遠慮くださいm(_ _)mよろしくお願いいたします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【2023SS】IENA/イエナ大人気のコットンシュリンクブラウスが、夏まで涼しく着ていただける5分袖になって登場!IENAらしい可愛さもありながら、大人な印象でお召し頂けるデザインブラウス。肘まで隠れる袖丈で一枚で安心してご着用いただけます。強撚糸を塩縮した密に詰まったドライな質感の、こだわり加工のコットンを使用。シアー感がありながらも生地の膨らみと独特な表面感のあるモダンな素材です。フリルディティールが裁ち切り仕様なのもポイントで、深めのV開きもシャープな印象に。袖山もあえてビンテージのようなパワーショルダー感がモードな印象を作ります。透け感:ややあり裏地:無し伸縮性:無し光沢感:無し生地の厚さ:普通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■即購入OKです(お問合せ中でも購入された方を優先させていただきます)■コンパクトにたたんで発送しますので、たたみジワなどご了承ください■平日に発送します(日曜・祝日の発送はしておりませんが、可能な場合はすぐに発送します)スローブイエナ SLOBE IENAスピック&スパン Spick and Spanフレームワーク FRAMeWORKプラージュ Plageドゥーズィエムクラス Deuxieme Classeトゥモローランド TOMORROWLANDユナイテッドアローズ UNITED ARROWSグリーンレーベルリラクシングマーガレットハウエル ビームス BEAMSシップス SHIPSハグオーワー Hug O War雅姫さん北欧暮らしの道具店リンネルLEEなどお好きな方にも♪

