かわいい新作 ドクター・フー ニュー＆ネクスト・ジェネレーション 全巻 DVD 外国映画

★ドクター・フー

合計42巻フルセット DVD

【レンタル落ち】

●本品はレンタル落ち商品ですので、傷や汚れ、シール跡がある可能性がありますが、いずれも視聴には問題ありません。ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。

●当方のプレイヤーにて動作確認済みですが、全ての機器での動作を保証するものではありません。詳しくはプロフィール欄をご参照下さい。

●発送はジャケットとDVDのみとし、トールケースはお送りしませんので、ご了承下さい。

●セット販売を原則としております。ニューもしくはネクストでのバラ売りは出来ませんのでご承知おき願います。

●ゆうゆうメルカリ便の匿名配送にて対応させて頂きます。厚みの関係で簡易包装となる可能性もありますので、ご承知おき下さい。

DOCTOR WHO

ドクターフー

ドクター・フー

ネクストジェネレーション

ニュージェネレーション

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

