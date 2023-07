【オープニングセール】 エヴァンゲリオン レーシング シャツ 希少 シャツ

ご覧いただきありがとうございます。

エヴァンゲリオンレーシング シャツになります。

大切にしてきたコレクションを手放すのは名残惜しいですが、諸事情によりエヴァファン卒業のためどんどん出品して参ります。

人の手に渡っているものとなりますので神経質な方はご購入をお控えいただきたく存じます。

興味ある方、よろしくお願いいたします。

エヴァンゲリオン

エヴァンゲリオン大博覧会

エヴァンゲリオン一番くじ

エヴァンゲリオン箱根

エヴァンゲリオンucc

トウキョウスカイツリー計画

アクリルスタンド

アクスタ

ポストカード

缶バッジ

エヴァ

レイ

アスカ

マリ

カヲル

シンジ

エヴァレーシング

エヴァンゲリオンレーシング

カラー···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

