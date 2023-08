大人気新品 x3 poco pro 128gb 6g (グローバル) スマートフォン本体

新品購入後、一年半程度使用しました。

最短当日発 新品 Redmi note 11 2023年4月20日購入 グレー

別の端末を購入したので出品します。

iPhoneSE2 本体 スマホ 第2世代 アイフォン アップル apple



iPhone SE (第3世代) スターライト 64 GB バンパーケース付

背面右下に若干の傷があります。

Apple iPhone SE 第3世代 64GB スターライト 美品

正面ディスプレイの状態は良好です。

Galaxy S10 Prism Blue 128 GB docomo



富士通 らくらくスマートフォンFCNT 本体 SIMフリー

バッテリーの状態はaccubatteryにて90%程度です。

【専用】Galaxy Z Fold3 5G ファントムブラック SIMフリー



割れ HUAWEI P30 lite ホワイト MAR-LX2J

※デュアルアプリ対応(1台で同一アプリを2アカウントで使用出来ます)

Galaxy s22 ultra 12/256 ホワイト

※ファクトリーリセットして発送。

【グエンザンさん即決専用】iPhone XR 128 GB SIMフリー

※bootloader unlockしてあります。

美品バッテリー新品【iPhone7 128GB RED】SIMフリー

※海外製品の為付属の充電器を使用する場合は国内変換プラグが必要になります。TypeCケーブルで充電出来ます。

iPhone Xs Space Gray 64GB Softbank



iPhoneXR white 64GB 中古品

・グローバル版 デュアルSIM対応

iPhone XR White 64 GB SIMフリー 本体 ジャンク品

・Snapdragon 860搭載

Galaxy S20 5G コスミックグレー ジャンク扱い

・6.7インチ IPS液晶

iPhone SE 第2世代 64GB SIMフリー バッテリー最大容量99%

・120HZのリフレッシュレートでなめらかな画面

アップル iPhone 13 256GB レッド SIMフリー

・microSDカード対応

iPhone 7 Plus Rose Gold 256 GB au

・バッテリーは5160mahで長持ち

iPhone14promax256GB AppleSIMフリー ゴールド 美品

・急速充電にも対応

[新品]Pixel 7 Pro Hazel 128GB SIMフリー

・イヤホンジャックあり

【A上美品】iPhone 11 Pro グレー 64 GB SIMフリー 本体

・防水 ○

【急用に!】iPhone 8 Silver 256 GB その他 【本体のみ】

・ハイレゾ ○

【Simフリー】Xiaomi Redmi Note 11

・4K撮影 ○

AQUOS sense6 SIMフリー 4GB/64GB シルバー 美品

・指紋認証、顔認証

本日限定セール iPhone 14 pro max 258GB



⭐︎GW値下げ⭐︎Apple iPhone11 256GB グリーン SIMフリー

ご質問等あればコメントお願いします。

iPhone7 plus 32G ゴールド

Please don't hesitate to ask the detail about this phone in English.

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

新品購入後、一年半程度使用しました。別の端末を購入したので出品します。背面右下に若干の傷があります。正面ディスプレイの状態は良好です。 バッテリーの状態はaccubatteryにて90%程度です。 ※デュアルアプリ対応(1台で同一アプリを2アカウントで使用出来ます)※ファクトリーリセットして発送。※bootloader unlockしてあります。※海外製品の為付属の充電器を使用する場合は国内変換プラグが必要になります。TypeCケーブルで充電出来ます。・グローバル版 デュアルSIM対応・Snapdragon 860搭載・6.7インチ IPS液晶・120HZのリフレッシュレートでなめらかな画面・microSDカード対応・バッテリーは5160mahで長持ち・急速充電にも対応・イヤホンジャックあり・防水 ○・ハイレゾ ○・4K撮影 ○・指紋認証、顔認証ご質問等あればコメントお願いします。Please don't hesitate to ask the detail about this phone in English.

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

OPPO Reno7 A CPH2353 SIMフリー版 スターリーブラックAQUOS sense5G ライトカッパー 64 GB OCN版 SH-M17iPhone 12 Pro Max 256GB SIMフリー No.1様専用iPhone 11 64G 黒 SIMフリー バッテリー最大容量100%