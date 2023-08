【値下げ】 CD SixTONES DVD まとめ売り ライブDVD ブルーレイ 邦楽

SixTONESのデビュー曲からABAREROまでの

シングル15枚、全てのアルバム4枚、

ライブDVD (Blu-ray) 1枚、合計20枚のまとめ売りです。

定価は合計41,470円となります。

CDは一度スマホに取り込んだ後、保管しておりました。

DVDやBlu-rayや未視聴または一度視聴したのみです。

外袋はありません。

✔︎ アルバム 1STのみ、レンタル落ちですので

ケースに汚れがあります。

※ 値段交渉中であっても、

即購入された方を優先させて頂きます。

【シングル】

Imitation Rain / D.D.

・通常盤 定価 1,100円

NAVIGATOR

・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円

・初回盤 (CD + DVD) 定価 1,760円

NEW ERA

・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円

僕が僕じゃないみたいだ

・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円

・初回盤A (CD + DVD) 定価 1,760円

・初回盤B (CD + DVD) 定価 1,760円

マスカラ

・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円

・初回盤A (CD + DVD) 定価 1,760円

共鳴

・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円

わたし

・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円

・初回盤A (CD + DVD) 定価 1,760円

・初回盤B (CD + DVD) 定価 1,760円

Good Luck! / ふたり

・通常盤 定価 1,100円

ABARERO

・通常盤 定価 1,100円

【アルバム】

1ST

・通常盤 定価3,300円 → レンタル落ち

CITY

・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 3,300円

声

・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 3,300円

・初回盤B (CD + Blu-ray) 定価 3,960円

【ライブ作品】

on eST

・初回盤 Blu-ray 2枚組 定価7,150円

→ Blu-rayですのでお間違えのないように

お願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SixTONESのデビュー曲からABAREROまでのシングル15枚、全てのアルバム4枚、ライブDVD (Blu-ray) 1枚、合計20枚のまとめ売りです。定価は合計41,470円となります。CDは一度スマホに取り込んだ後、保管しておりました。DVDやBlu-rayや未視聴または一度視聴したのみです。外袋はありません。✔︎ アルバム 1STのみ、レンタル落ちですので ケースに汚れがあります。※ 値段交渉中であっても、 即購入された方を優先させて頂きます。 【シングル】Imitation Rain / D.D. ・通常盤 定価 1,100円NAVIGATOR・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円・初回盤 (CD + DVD) 定価 1,760円NEW ERA ・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円僕が僕じゃないみたいだ・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円・初回盤A (CD + DVD) 定価 1,760円・初回盤B (CD + DVD) 定価 1,760円マスカラ・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円・初回盤A (CD + DVD) 定価 1,760円共鳴・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円わたし・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 1,100円・初回盤A (CD + DVD) 定価 1,760円・初回盤B (CD + DVD) 定価 1,760円Good Luck! / ふたり・通常盤 定価 1,100円 ABARERO・通常盤 定価 1,100円【アルバム】1ST・通常盤 定価3,300円 → レンタル落ちCITY・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 3,300円声・通常盤 (初回仕様 スリーブケース) 定価 3,300円・初回盤B (CD + Blu-ray) 定価 3,960円 【ライブ作品】on eST・初回盤 Blu-ray 2枚組 定価7,150円→ Blu-rayですのでお間違えのないように お願いいたします。

