【無敗優勝の立役者 “キングオブクール”】

prayer: ティエリ・アンリ

number: 14

Club: アーセナル

season:03-04プレミアリーグ Home 【無敗優勝】

national team:フランス代表

Size:L

《商品の状態》

・新品・未使用 コレクション用として保管。20年も前のユニフォームで素人補完のため、多少の汚れはご了承下さい

《商品の詳細》

・03-04シーズン、26勝12引き分け勝ち点90ポイントと無敗優勝を成し遂げ、アンリは30得点で得点王に返り咲く。2年連続でPFA年間最優秀選手賞、FWA年間最優秀選手賞を受賞。この時期のアーセナルはしばしば「The Invincibles(無敵)」と讃えられました。

・自宅にずっと前より飾ってあった為詳しい入手経路は分かりかねます

*必ずプロフィールをご確認、ご了承の上でのご購入を宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

【無敗優勝の立役者 “キングオブクール”】prayer: ティエリ・アンリnumber: 14Club: アーセナルseason:03-04プレミアリーグ Home 【無敗優勝】national team:フランス代表Size:L《商品の状態》 ・新品・未使用 コレクション用として保管。20年も前のユニフォームで素人補完のため、多少の汚れはご了承下さい 《商品の詳細》 ・03-04シーズン、26勝12引き分け勝ち点90ポイントと無敗優勝を成し遂げ、アンリは30得点で得点王に返り咲く。2年連続でPFA年間最優秀選手賞、FWA年間最優秀選手賞を受賞。この時期のアーセナルはしばしば「The Invincibles(無敵)」と讃えられました。・自宅にずっと前より飾ってあった為詳しい入手経路は分かりかねますリバプールマンチェスターリーガバルセロナマドリードセリエAユベントスミランラツィオインテルローマイタリアリーグ・アンパリ・サンジェルマン鹿島アントラーズ浦和レッズFC東京川崎フロンターレ横浜F・マリノス横浜FCガンバ大阪ヴィッセル神戸パルマペルージャボローニャフィオレンティーナポルトガルイングランドプレミアスペインベルギーブラジルアルゼンチンadidasNIKEPUMAkappamacronUMBROフットサルルースhummelasics練習トレーニングオーセンティックレプリカ支給品高校中学部活ユースクラブチームスパイク手袋 ユーロEUROコパ・アメリカオリンピック*必ずプロフィールをご確認、ご了承の上でのご購入を宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

