PSVITA本体ライムグリーン/ホワイト + ソフト6本まとめ売り

ニンテンドー3DS コスモブラック

【付属品】

・本体

・タッチペン

・SDカード

・ARカード

・説明書

※画像1枚目にあるものが全てです。

【状態】

数回使用しましたが、ほぼ新品のコンディションです。本体、画面共にほとんど傷はなく、非常に綺麗な状態です。

【動作確認】

・ソフトの読み込み→ok

・タッチ操作→ok

・スピーカー→ok

・マイク認識→ok

・ボタン操作→ok(LR含む)

【発送について】

お支払いより48時間以内発送。

迅速、丁寧な発送を心がけております。

#任天堂

#Nintendo

#DS本体

#ニンテンドーDS

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 未使用に近い

