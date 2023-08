【高知インター店】 海外（USA）カスタムメイドジャケット Gジャン/デニムジャケット

ロサンゼルスのデニム会社のカスタムメイドジャケット。ジャケットはテーラードで、デザインは手作業で施されました。

ブランド: All for Ramon

デニム素材ですが、とても柔らかくて着心地が良いです。肌が敏感な方にも、このデニムジャケットはよく合うと思います。

元値は日本円で約10万円しました。

世界で1つしかない、一点もののジャケットです。

綺麗なうちにお譲りしたいと思います。

幅: 59cm

丈: 60cm

Dry clean only

カラー...ブラック

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ジップ・ボタン...ボタン留め

フード...フードなし

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

