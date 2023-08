21ss 2021 S.F.C エスエフシー SFC ナイロン テーラード ジャケット size XXL & パンツ size XL セット アップ SET UP 上下 BLACK ブラック

モデルが着用しているのは、あくまでも着用した時のイメージです。

(パンツは同じシリーズのカーゴパンツを着用していますが、セットのパンツは同じシリーズのカーゴパンツではない方です。)

ベーシックなシングルのテーラードジャケットをワイドシルエットにアレンジ、細めのラペルやポケットのフラップなど独自のバランスを随所に感じる同ブランド解釈のテーラードジャケット。

さり気ない光沢をもった100%ナイロンを使用したシリーズで、撥水性のあるアクリルコーティング加工を施し多少の雨にも対応可能

裏地には高多汗処理機能を持ち肌面を快適に保つメッシュ素材を採用した実用性の高い仕上がりです。

【状態】 薄汚れが御座います。(画像にてご確認下さい)

【カラー】ブラック

【素材】画像の内タグよりご確認ください。

【サイズ】ジャケット XXL / パンツ XL

【平置き採寸】

【肩幅】 56cm

【脇下身幅】 68cm

【着丈】 76cm

【袖丈】 60cm

【ウエスト】 43~49cm

【わたり】 36cm

【股上】 30cm

【股下】 72cm

【裾幅】 24cm

素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

