大量入荷 タグ付属　美品 JIEDA 22FWモヘアカーディガン サイズ2 カーディガン

今月いっぱい値下げ中です!

マルジェラ エルボーパッチカーディガン

まだまだ夜は肌寒いので活躍すると思います!

カーディガン グリーン uk 英国羊毛公社

JIEDA ジエダ

yashiki hakugin cardigan

22FW モヘアカーディガン タグ付きです。

Sasquatchfabrix FLOWER TAPERED セットアップ



COMME des GARÇONS HOMME ジップアップ カーディガン

数回使用しましたが、特筆すべきダメージ等見受けられないため未使用に近い状態とさせて頂いております。

60s ビンテージ ぺニーズ タウンクラフト アーガイル モヘア カーディガン



【極美品&縮みなし】モヘア70%!60's ALLOW モヘアカーディガン

サイズ2

ADRER ドルマンスリーブカーディガン



パレスpeaced out knitカウチン

168cm 57kg でゆったりとしたサイズ感で柔らかい印象になります。

AKI様専用 INVERALLAN 4A 茶タグ 毛100% 英国製 USED

小柄な女性が着るとスカートなどに合わせることで大人な素敵な雰囲気でとても似合ってました。

定価40700円today edition モヘアカーディガン L



【激レア】SHELLACダメージ加工 切替デザイン ブラックロングコーディガン

コメント頂ければ若干のお値引き対応します。

ロエベ LOEWE Nissy 西島隆弘 着用 カーディガン



フェローズ カーディガン モヘア

our legacy/dairiku/ttt/needles/mohair

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジエダ 商品の状態 未使用に近い

今月いっぱい値下げ中です!まだまだ夜は肌寒いので活躍すると思います!JIEDA ジエダ 22FW モヘアカーディガン タグ付きです。数回使用しましたが、特筆すべきダメージ等見受けられないため未使用に近い状態とさせて頂いております。サイズ2168cm 57kg でゆったりとしたサイズ感で柔らかい印象になります。小柄な女性が着るとスカートなどに合わせることで大人な素敵な雰囲気でとても似合ってました。コメント頂ければ若干のお値引き対応します。our legacy/dairiku/ttt/needles/mohair

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジエダ 商品の状態 未使用に近い

残り1点! Amiri x Wes Lang Sketch ウール カーディガンV NECK CARDIGAN -POLYMESH / PT. - TREE60s GRANT CREST 毛足長め モヘア バーガンディ カーディガン Lモヘアカーディガン L ブラウン チェック アーガイル 総柄 3GAIJIN MADE カーディガン