格安販売中 RED WING レッドウィング　フラットボックス　ベックマン　25.5cm ブーツ

REDWING 9060 ベックマン

サイズ7.5D 25.5cm

3回程度はいてます。

状態は画像でご確認ください。

よろしくお願いします。

他のサイトでも出品しているので、急に出品を取り下げることがあります。

レッドウィング RED WING 9060 [Black "Klondike"] BECKMAN BOOT "FLAT BOX" クローンダイク 茶芯 ベックマン フラットボックス 先芯無し

ベックマン・ブーツ「フラット・ボックス」は先芯を入れずにラストに釣り込んでつくられます。 そのため、新品の状態で、つま先の形状に若干の個体差がでることがあります。これは、つま先部分に来るレザーの元々の張り(硬さ)の微妙な違いや製造時の環境などによるものです。

「フラット・ボックス」のつま先は、靴を履きこむにつれて革が馴染み変形します。 基本的には新品の時には丸みを帯びているつま先が、次第に平たくなります。この変形の仕方は、靴の甲に入るシワなどがそうであるように、ひとつひとつの革の性質の微妙な違い、靴と足とのフィット、歩き方、などによっはて変わってくることがあります。

アッパーBlack "Klondike" ( ブラック"クローンダイク" )

ソールGro Cord Medallion (グロコードメダリオンソール)

ラストLAST No.8

このラストが開発された正確な年代は特定できていないが、1940年代のブーツにはすでに使用されていました。 現在でもレッド・ウィングで使用されているラストの中では最古のラストと思われます。 つま先部に十分な厚みを持たせたこのラストは、指先を無理に締め付けず圧迫感を感じさせないため、ラウンドトゥやキャップドトゥ、レース・トゥ・トゥ等、多くのモデルに使用されています。また、土踏まず部を深めにくびれさせ、この土踏まず部のフィッティングを高めるような設計となっています。

箱付き

※25.5cmはなかなか出てこないサイズだと思います。サイズが合う方は是非!

使用感はありますが、定期的にメンテナンスしていましたので比較的綺麗かと思います。

usedになりますので、ご理解頂ける方

ご検討よろしくお願い致します。

写真の枚数制限のため、

写真のアップができてないところで気になる部分がありましたらお気軽にお申し付けください。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド レッドウィング 商品の状態 やや傷や汚れあり

